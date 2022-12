Cipro: chiusi i seggi per prima fase elezione nuovo arcivescovo Chiesa ortodossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono chiusi i seggi a Cipro per la prima fase dell'elezione dell'arcivescovo della Chiesa ortodossa nazionale. Su sei candidati, i residenti ortodossi ne hanno scelti per ora tre che in una seconda fase saranno sottoposti all'esame del Santo Sinodo, che sceglierà il nuovo primate della Chiesa locale. L'incarico di arcivescovo di Cipro è vacante a causa del morte dell'arcivescovo Crisostomo II, avvenuta il 7 novembre. Le votazioni si sono svolte dalle 10:00 alle 18:00 ora locale in 942 seggi elettorali, con quasi 549 mila cittadini ortodossi di Cipro dai 18 anni in su nelle liste elettorali. (Gra)