Sanità: Schillaci, vaccinazione strumento più importante contro influenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo strumento più importante contro l'influenza “è la vaccinazione, soprattutto per le persone anziane e per i fragili”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite a “Domenica In” su Canale 5. In determinate condizioni, secondo Schillaci, quando uno va a trovare dei parenti, è importante "portare la mascherina se si ha una leggera sintomatologia. Credo che sia il momento della responsabilità. Ci vuole responsabilità verso le persone più deboli”. (Rin)