Covid: Schillaci, calo importante di contagi, vacanze saranno serene per tutti

- Gli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanità “dimostrano un calo importante nel numero di contagiati” da Covid-19. “Dobbiamo guardare avanti con fiducia, senza trascurare nulla. Possiamo avere finalmente un periodo di vacanze sereno per tutti e credo che gli italiani ne abbiano veramente bisogno”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite a “Domenica In” su Canale 5. Il numero di contagiati è sceso “in questa settimana del 20 per cento rispetto alla precedente, e poi la pressione sugli ospedali e le terapie intensive, che probabilmente è il fattore più importante da tenere in conto, è sempre rimasta sotto controllo”, ha aggiunto Schillaci. (Rin)