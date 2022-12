Lazio 2023: Fd'I, piena fiducia nella nostra leader, verrà scelto il profilo migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le elezioni regionali del Lazio "non ho alcun dubbio che alla fine verrà scelto il candidato presidente migliore. Sarà sicuramente una figura di alto profilo e spessore che avrà tutto il nostro sostegno. Piena fiducia quindi nella nostra leader Giorgia Meloni". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia, Luciano Ciocchetti, intervenuto all'incontro che si è tenuto a Spazio 900, alla presenza di 1500 persone, in occasione dell' apertura della campagna elettorale di Massimiliano Maselli e Laura Nolfi per le elezioni regionali del 12-13 febbraio 2023. "L'occasione per liberare la Regione Lazio da dieci anni di Zingaretti - aggiunge il deputato di Fratelli d'Italia - è ghiotta, e il centrodestra non se la deve far sfuggire. Dobbiamo remare tutti da una stessa parte", conclude Ciocchetti. "Il centrosinistra è diviso, frammentato e la vittoria è alla nostra portata", afferma Massimiliano Maselli. "Certo - sottolinea il candidato - mai sottovalutare l'avversario specie se questo si chiama Pd, affamato di potere e poltrone. Il centrodestra dovrà impegnarsi al massimo, non dare nulla per scontato e affrontare unito e compatto la campagna elettorale. I fallimenti di Zingaretti, dalla sanità alle infrastrutture, sono sotto gli occhi di tutti, è ora di cambiare", conclude Maselli. "La mia stella polare è stata sempre rappresentata dai cittadini", dichiara Laura Nolfi. "Noi - afferma la candidata - siamo impegno, noi siamo la concretezza, dentro e fuori dai palazzi. Serve un vero cambiamento di rotta, una ventata di aria nuova, uguale a quella che si sta registrando a livello nazionale con Giorgia Meloni. Noi ci siamo, la mia è una candidatura che nasce nei territori, nel paese reale, insieme a tanti amici, con i quali siamo pronti a dare una nuova guida alla nostra Regione", conclude Nolfi. (Com)