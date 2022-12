Lazio: Battisti (Pd), complimenti ad amministrazione Castelliri per evento Illuminiamo Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera del Partito democratico alla Regione Lazio, Sara Battisti, in una nota, dichiara: "A Castelliri per Illuminiamo il Natale organizzata dall'associazione Ciociaria For con il patrocinio del Comune di Castelliri e il contributo della Regione Lazio. Dopo anni di buio - aggiunge la consigliera - questo è il Natale della rinascita. Grazie al sindaco Fabio Abballe e alla sua amministrazione, all'associazione Ciociaria For e a tutti coloro che contribuiscono quotidianamente ad animare i nostri meravigliosi borghi. E grazie a Babbo Natale che arriva sempre", conclude Battisti. (Com)