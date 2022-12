Paesi Bassi: valore totale aiuti militari a Ucraina si avvicina al miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore totale degli aiuti militari forniti dai Paesi Bassi all'Ucraina ha raggiunto i 987 milioni di euro. Lo ha riferito alla Camera dei rappresentanti (Tweede Kamer) la ministra della Difesa olandese Kajsa Ollongren. Nel conteggio sono inclusi 697 milioni di euro in attrezzature, un pacchetto di aiuti militari da 120 milioni di euro e un contributo di 100 milioni di euro che saranno versati nel Fondo internazionale per l'Ucraina. Inoltre, i Paesi Bassi stanno anche contribuendo con 25 milioni di euro a un fondo Nato per il sostegno militare a Kiev. Secondo Ollongren, la cifra di quasi un miliardo di euro mostra "quanto sia importante aiutare l'Ucraina affinché non perda la guerra contro la Russia". (Beb)