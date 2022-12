Migranti: Giornata internazionale, Usa sostengono migrazione sicura e invocano azione congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti riconoscono il contributo dei migranti, nonché i loro diritti e le loro lotte, e ribadiscono il sostegno a una “migrazione sicura, ordinata e umana in tutto il mondo”. Lo si legge in un comunicato del dipartimento di Stato Usa, pubblicato in occasione della Giornata internazionale dei migranti, che si celebra oggi. La nota sottolinea che ciascuno delle centinaia di milioni di migranti internazionali ha “un nome, una storia unica e un motivo per lasciare la propria casa” e che la maggior parte lo fa per scelta e in condizioni di sicurezza e legalità, a volte temporaneamente, ma ricorda anche che “circa cento milioni di persone sono state tragicamente sfollate in tutto il mondo” a causa di regimi autoritari e dei cambiamenti climatici; i disastri hanno provocato 23,7 milioni di sfollati interni nel 2021. (segue) (Was)