Migranti: Giornata internazionale, Usa sostengono migrazione sicura e invocano azione congiunta (2)

- “Le sfide della migrazione irregolare esacerbate dal Covid-19 e dagli impatti climatici sono difficili, ma non impossibili da affrontare se tutte le nazioni le affrontano insieme. Nessun singolo Paese può affrontare e risolvere da solo i problemi della migrazione”, sostiene il dipartimento di Stato. Gli Stati Uniti, prosegue il comunicato, ritengono necessaria l’elaborazione di piani regionali e globali. A questo proposito viene citata la Dichiarazione di Los Angeles sulla migrazione e la protezione approvata a giugno da 21 Paesi. Washington, inoltre, rivendica il primato nella fornitura di assistenza umanitaria in tutto il mondo: più di 17 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2022, con un aumento di oltre il 30 per cento rispetto all’esercizio precedente. (Was)