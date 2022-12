Roma: Sammarco (Lega), addio a Lando Buzzanca, se ne va protagonista della cultura italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del direttivo romano della Lega e responsabile del dipartimento cultura, cinema e teatro del partito per il Lazio, Gianni Sammarco, in una nota, dichiara: "Addio a Lando Buzzanca. Con lui se ne va un pezzo di storia del cinema italiano, un attore che ha lavorato, tra gli altri, con Germi, Wyler, Salce, Risi, Steno, Loy, Festa Campanile. Si spegne - aggiunge l'esponente del direttivo romano della Lega - un abile interprete, un professionista d'altri tempi. E se oggi dobbiamo dirgli addio, la sua arte resterà per sempre negli occhi di tutti. Alla sua famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze", conclude Sammarco. (Com)