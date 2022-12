Iraq: lo Stato islamico rivendica l’attentato a Kirkuk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato islamico (Is) ha rivendicato l’attentato che stamattina ha provocato la morte di almeno 9 membri della polizia federale irachena nella regione di Kirkuk, nel nord-est dell’Iraq. Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. La rivendicazione è giunta mentre le forze di sicurezza irachene hanno riferito di aver ucciso un terrorista e di averne ferito un altro nel corso di un’imboscata nel distretto di Riyadh, lo stesso dove è avvenuta l’esplosione. “L’operazione è avvenuta in collaborazione con i servizi di intelligence, che hanno monitorato gli spostamenti di uno dei terroristi”, ha riferito il portavoce del comandante in capo delle forze armate, Yahya Rasool, citato dall’agenzia di stampa irachena “Ina”. Questa mattina, sono stati due i veicoli colpiti dall’esplosione di un dispositivo posto sul ciglio della strada a Riyadh, tra cui uno per il trasporto truppe. Kirkuk, insieme a Diyala Salah al Din, fa parte del cosiddetto “Triangolo della morte”, dove cellule dell’Is risultano essere ancora attive. Risale al 9 dicembre 2017 l’annuncio con cui il governo di Baghdad aveva annunciato la vittoria sullo Stato islamico, organizzazione jihadista che nel 2014 è riuscita a conquistare ampie porzioni del territorio iracheno.(Res)