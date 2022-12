Legge Bilancio: Pavanelli (M5s), da governo furia ceca verso settore edilizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In commissione Bilancio alla Camera siamo ormai alla farsa. “Mentre il governo continua a giocherellare con girandole di rimpalli e rinvii, ai parlamentari non viene data una risposta che è una su alcun tema. Un aspetto però ormai appare chiaro, ed è la furia cieca con cui questo governo si sta adoperando per demolire il settore edilizio”. Così in una nota Emma Pavanelli, capogruppo M5s in commissione Attività produttive. “Le scelte sul Superbonus 110 per cento le conosciamo tutti: per Meloni e Giorgetti va abbattuto senza pietà, nonostante abbia contribuito a generare oltre 900 mila posti di lavoro e abbia inciso per il 22 per cento sul Pil italiano del 2022. E pazienza se nel 2023 ci ritroveremo con migliaia di imprese che chiuderanno i battenti e costi spropositati in termini di cassa integrazione per tutti i lavoratori che rimarranno a casa. Avevamo chiesto al governo di sbloccare definitivamente la circolazione dei crediti fiscali, quegli stessi crediti che Giorgetti odia ma che l'esecutivo prevede negli aiuti contro il caro-energia per le Pmi energivore: nulla, zero risposte", sottolinea Pavanelli. (segue) (Rin)