Legge Bilancio: Pavanelli (M5s), da governo furia ceca verso settore edilizio (2)

- "Parallelamente - aggiunge - il governo, sempre più sull'orlo di una crisi di nervi, non nasconde più tutto il suo menefreghismo anche su una messa a sistema di tutti gli altri bonus edilizi, come proposto da un emendamento del M5s. Efficientamento energetico delle abitazioni, adeguamento antisismico degli edifici, installazione di pannelli fotovoltaici o di colonnine elettriche sono tutti concetti che a questo governo, evidentemente, fanno venire l'orticaria. Viene da sorridere: il governo, che vuole ridare dignità ai percettori di reddito di cittadinanza attraverso il lavoro, va a devastare il comparto economico che in questa fase genera più posti di lavoro. Siamo al corto circuito neuronale, Meloni e i ministri è ora che rinsaviscano". (Rin)