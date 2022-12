© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ci lascia “un grande attore, simbolo della commedia italiana e motivo di vanto per la nostra Nazione. Riposa in pace Lando, hai scritto pagine storiche di cinema e teatro. La mia vicinanza e le mie condoglianze alla famiglia da parte di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. (Rin)