Libia-Italia: ambasciatore Buccino discute con ministro Interno di sicurezza e migranti

- L'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi, è stato ricevuto, oggi, dal ministro dell’Interno del Governo di unità nazionale (Gun) libico, Imad Trabelsi. Lo riferisce il ministero sulla propria pagina Facebook, precisando che, durante i colloqui, Trabelsi ha sottolineato la profondità delle relazioni tra Italia e Libia, mentre l’attenzione è stata rivolta in particolare ai fascicoli di sicurezza e immigrazione irregolare e alle loro implicazioni politiche, economiche, sociali e sanitarie. Inoltre, le parti hanno discusso di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo. Trabelsi ha menzionato la formazione di una commissione tra le componenti competenti del proprio dicastero, la quale ha predisposto un piano composto da quattro pilastri volto a favorire la protezione di confini, aree desertiche, città e acque territoriali, ma per la cui realizzazione è necessario “sostegno” e “lavoro congiunto”. Nell’occasione, il ministro libico ha invitato le imprese italiane a ritornare nel Paese, visto il miglioramento della situazione in termini di sicurezza nel Paese, e ha esortato l'ambasciatore italiano a favorire la concessione di visti ai cittadini libici, oltre a collaborare per aumentare l'efficienza e rafforzare le capacità della polizia libica. Da parte sua, riferisce il ministero libico, l'ambasciatore Buccino, oltre a sottolineare la profondità del legame tra Italia e Libia, ha evidenziato l’importanza di aprire canali di comunicazione per incoraggiare una collaborazione nell’interesse di entrambe le parti. (Lit)