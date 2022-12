Argentina: Fernandez, vittoria Mondiali calcio esempio di un grande popolo e speranza per futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, ha elogiato i calciatori e i tecnici che hanno vinto i Mondiali di calcio in Qatar indicandoli come un “esempio” per il Paese. “Grazie ai giocatori e alla squadra tecnica. Sono l’esempio a cui non dobbiamo rinunciare. Che abbiamo un grande popolo e un grande futuro”, si legge in un tweet, accompagnato da una fotografia che lo ritrae davanti alla tv con a fianco la moglie e il loro bambino con la divisa “albiceleste”.(Abu)