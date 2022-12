© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino (ore 16:30)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, visita l'istituto "Opere sociali Don Bosco Salesiani" di Sesto San Giovanni insieme al ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.Salesiani, viale Giacomo Matteotti, 425 Sesto San Giovanni/Mi (ore 9:30)Si riunisce il Consiglio regionale.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)La Commissione speciale autonomia e riordino delle autonomie locali, presieduta da Mauro Piazza (Lega), ospita in audizione il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli sul tema dell’autonomia differenziata. Partecipa anche l’assessore regionale all’autonomia e cultura, Stefano Bruno Galli.Palazzo Pirelli, sala Merini, via Fabio Filzi, 22 (ore 12:30)VARIEIncontro “La terra dei bronzi” organizzato da Touring club italiano e Città metropolitana di Reggio Calabria. Intervengono, tra gli altri, il vice sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Malacrino e il direttore generale di Touring club italiano Giulio Lattanzi.Palazzo Touring, Radisson Collection hotel, corso Italia, 10 (ore 11:30)Conferenza stampa di presentazione del premio "Costruiamo il futuro" in Val Camonica e Valle del Caffaro. Partecipano il presidente della Fondazione "Costruiamo il futuro" Maurizio Lupi e il presidente della Comunità montana di Valle Camonica Alessandro Bonomelli.Auditorium della Comunità Montana di Breno, piazza Tassara, Breno/Bs (ore 11:30)Il presidente di Assolombarda Alessandro Spada e il presidente Arera Stefano Besseghini incontrano la stampa prima del Consiglio generale di Assolombarda.Sede Assolombarda, via Pantano, 9 (ore 16:30)MONZAIl sindaco di Monza Paolo Pilotto e l’assessore allo Sport Viviana Guidetti consegnano il trofeo "Monza Corre", alla presenza del presidente del Comitato regionale Lombardia Fidal Gianni Mauri.Palazzo Comunale, piazza Trento e Trieste (ore 17:30) (Rem)