Taiwan: governo multerà Foxconn per investimento non autorizzato in Cina (3)

- La questione di Tsinghua Unigroup si aggiunge alle recenti controversie che hanno coinvolto Foxconn per la gestione dell'epidemia di Covid-19 nella sua fabbrica a Zhengzhou, nella Cina centrale. Dal mese di ottobre l'impianto è stato teatro dell'esodo di massa degli operai e di violente proteste, scoppiate per le scarse garanzie sanitarie offerte ai dipendenti, molti dei quali costretti a condividere i dormitori con soggetti positivi al coronavirus, per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e per la carenza di generi alimentari. La fabbrica produce il 70 per cento degli iPhone che Apple vende in tutto il mondo e punta a riprendere la produzione a pieno regime tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, secondo quanto riferito da fonti aziendali. A novembre le vendite del colosso taiwanese sono diminuite del 29 per cento rispetto al mese precedente, proprio per effetto delle restrizioni anti-Covid varate nello stabilimento. (segue) (Cip)