Regno Unito: capo Stato maggiore, forze armate non sono "capacità riserva" per lavoratori in sciopero

20 luglio 2021

- Le forze armate britanniche non sono una "capacità di riserva" per sostituire i lavoratori in sciopero. Lo ha affermato l'ammiraglio Tony Radakin, capo di Stato maggiore della Difesa del Regno Unito, in un'intervista al Sunday Telegraph, mettendo in guardia le autorità dal fare affidamento sui militari come "tutela definitiva" durante l'azione sindacale in corso nel Paese. Sarebbe "leggermente pericoloso" aspettarsi che le truppe vengano utilizzate regolarmente in caso di scioperi dei lavoratori del settore pubblico, secondo l'ammiraglio. Radakin ha affermato che l'uso delle forze armate per fornire copertura ai lavoratori in sciopero non ostacolerebbe le operazioni, ma ha suggerito che il personale dovrebbe essere autorizzato a svolgere il proprio lavoro quotidiano. "Non siamo capacità di riserva", ha detto. “Siamo impegnati e stiamo facendo molte cose per conto della nazione. Dobbiamo concentrarci sul nostro ruolo primario”, ha spiegato Radakin. Nella giornata di sabato è stato confermato dalle autorità britanniche che sono stati presi accordi per dispiegare 1.200 membri del personale delle forze armate per sostituire gli operatori delle ambulanze e delle forze di frontiera in sciopero questa settimana. (Rel)