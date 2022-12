Arabia Saudita-Cina: firmato memorandum per cooperazione in raffinazione e petrolchimici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso energetico saudita Saudi Aramco, la società saudita Sabic, attiva nel settore petrolchimico, e il gruppo petrolifero e petrolchimico cinese Sinopec hanno firmato un memorandum volto ad ampliare la cooperazione in progetti in ambito petrolchimico e per la raffinazione. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. In particolare, il memorandum pone le basi per un accordo riguardante la costruzione di un complesso petrolchimico da integrare con una raffineria esistente a Yanbu, città saudita situata sul mar Rosso, e la realizzazione di un progetto a Gulei, nella provincia meridionale cinese del Fujian, che include una raffineria con una capacità di 320 mila barili al giorno e un complesso di cracking petrolchimico con una capacità di 1,5 milioni di tonnellate all'anno. L’annuncio “rafforza il ruolo di Saudi Aramco come fornitore affidabile di energia per la Cina, in quanto l'azienda cerca di espandere le proprie capacità nella conversione di liquidi in prodotti chimici per raggiungere 4 milioni di barili al giorno entro il 2030. Questa cooperazione è anche in linea con la visione di Sinopec, che mira a diventare un leader mondiale nel campo dell'energia e della petrolchimica, fornendo prodotti di qualità ed energia affidabile a beneficio di tutto il mondo”, riferisce “Spa”. (Res)