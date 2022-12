Nepal: presidente Repubblica, Camera dia indicazioni su maggioranza di governo entro il 25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Repubblica del Nepal, Bidya Devi Bhandari, ha invitato oggi i membri della nuova Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento federale, a fornirle entro una settimana, ovvero entro il 25 dicembre, indicazioni per la formazione del prossimo governo, che richiederà il sostegno di due o più partiti, non essendoci una forza politica che disponga della maggioranza assoluta. L’invito che dà ufficialmente il via all’iter per formare l’esecutivo è stato pubblicato dalla presidenza dopo la ricezione del rapporto della Commissione elettorale sui risultati delle elezioni del 20 novembre, in cui si è votato anche per il rinnovo delle assemblee legislative dei sette Stati della federazione. (segue) (Inn)