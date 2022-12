Nepal: presidente Repubblica, Camera dia indicazioni su maggioranza di governo entro il 25 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’Articolo 76 della Costituzione nepalese, in assenza di una chiara maggioranza, il presidente della Repubblica nomina un membro della Camera dei rappresentanti in grado di arrivare alla maggioranza con il sostegno di due o più partiti. Se non è possibile o il tentativo fallisce (entro 30 giorni), nomina il leader del partito che ha più seggi (anche in questo caso con 30 giorni di tempo per ottenere la fiducia); in caso di fallimento può affidare l’incarico a chi produca elementi di prova sul sostegno della maggioranza (da verificare col voto parlamentare entro 30 giorni). Esperiti tutti i tentativi, è previsto lo scioglimento della Camera. (segue) (Inn)