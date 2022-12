Lazio 2023: Cangemi (Lega), si faccia subito nome candidato presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nome del candidato per la presidenza della Regione Lazio "deve essere reso noto il prima possibile". Lo dichiara, in una nota, il consigliere della Lega alla Regione Lazio, Giuseppe Emanuele Cangemi. "Lo chiedono i territori - aggiunge il consigliere regionale - lo chiedono i candidati già impegnati nella campagna elettorale. Sarebbe una operazione fondamentale, dopo gli errori del passato, per non regalare alla sinistra nessun vantaggio. Stringiamoci subito intorno ad un nome vincente, non perdiamo altro tempo", conclude Cangemi. (Com)