© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Laura Corrotti, in una nota, dichiara: "Conte chiude le porte a D'Amato alle prossime elezioni regionali ma intanto il M5s rimane nella giunta Zingaretti, di cui fa parte anche lo stesso D'Amato, fino all'ultimo giorno. Non ci sono dubbi: i cittadini, anche questa volta, sceglieranno la coerenza di Fratelli d'Italia", conclude Corrotti. (Com)