Mediterraneo: fonti diplomatiche, Turchia invita Libia ed Egitto a dialogare

- Libia ed Egitto dovrebbero avviare negoziati “il prima possibile” e dialogare per superare le divergenze in merito alla demarcazione sui confini marittimi. Lo riferiscono fonti diplomatiche della Turchia citate dall’agenzia di stampa “Anadolu”. La notizia è giunta dopo che il ministero degli Affari esteri del Governo di unità nazionale della Libia ha ufficialmente respinto la decisione unilaterale dell'Egitto di delimitare i suoi confini marittimi occidentali, considerandola una violazione delle sue acque territoriali e della piattaforma continentale dello Stato libico. “Questa demarcazione è ingiusta perché è stata annunciata unilateralmente, viola l'integrità territoriale della Libia e i principi di buona fede e rispetto della sovranità”, si legge in una nota del dicastero basato a Tripoli e riconosciuto dalle Nazioni Unite. Sottolineando che la linea di confine non è stata concordata attraverso negoziati bilaterali tra Libia ed Egitto, le fonti turche hanno affermato che Ankara è favorevole al dialogo e ai negoziati tra Il Cairo e Tripoli per delimitare il confine, in linea con il diritto internazionale e attraverso mezzi pacifici, come stipulato nell'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite. (segue) (Res)