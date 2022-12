Mediterraneo: fonti diplomatiche, Turchia invita Libia ed Egitto a dialogare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è chiaro quale metodo sia stato utilizzato dall’Egitto per la delimitazione del confine o se siano state prese in considerazione circostanze geografiche speciali", hanno aggiunto le fonti. Sebbene “la decisione dell'Egitto non si sovrapponga alla piattaforma continentale della Turchia nel Mediterraneo orientale”, il confine dichiarato “sembra violare i diritti sulla piattaforma continentale della Libia, poiché è stato tracciato a ovest della linea mediana tra le coste continentali di questi due Paesi”, hanno precisato le fonti. Il decreto presidenziale del presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, per definire i confini occidentali della propria Zona economica esclusiva (Zee) sembra essere una chiara mossa rispetto alle intese marittime raggiunte tra Ankara e Tripoli nel 2019 e 2022. La decisione di Al Sisi è unilaterale e non contempla il parere della parte interessata, ovvero la Libia. Manca di validità giuridica, al pari delle intese tra la Turchia e il governo di Tripoli. Priva di un valore legale, la mossa di Al Sisi ha un significato geopolitico di supremazia nel Mediterraneo orientale come snodo nevralgico dell’energia, e frena, temporaneamente, il riavvicinamento tra Egitto e Turchia, che, a sua volta, rivendica il proprio ruolo, in prima istanza energetico. (Res)