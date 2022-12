Cultura: Gasparri (FI), addio a Lando Buzzanca, protagonista di vita italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lando Buzzanca “è stato un amico per tanti di noi e ci ha sostenuto in tantissime occasioni. E questo non lo dimenticheremo mai. Ma nel momento in cui ci lascia ricordiamo le sue grandi doti artistiche. Non solo nel cinema brillante ma anche nel teatro più impegnato Lando è stato un grande protagonista della vita e della cultura italiana”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, commentando la morte di Lando Buzzanca. “Ho seguito con tristezza gli ultimi anni difficili della sua vita e preferisco ricordarlo con la sua energia vitale, con la sua forte personalità, con il suo protagonismo nello spettacolo, sul palcoscenico, ma anche nelle serate insieme a Lucia, nella sua casa a pochi passi da Ponte Milvio. Addio Lando, non ti dimenticheremo mai”, aggiunge Gasparri. (Rin)