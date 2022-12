Lazio 2023: D'Amato (Pd), oggi a parco Villa De Sanctis, in programma garantire sport a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina "mi sono recato al bellissimo appuntamento organizzato dal Municipio Roma 5 e dalla Asl Roma 2, una giornata di sport per tutti e di screening oncologici". Lo dichiara, in una nota, il candidato alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Insieme a medici dello sport, fisioterapisti e personale sanitario - aggiunge il candidato alla presidenza della Regione Lazio - per la promozione delle vaccinazioni e screening oncologici, abbiamo passato una mattinata all'insegna della salute e della prevenzione attraverso l'attività fisica. Nel mio programma ci sarà spazio per le prescrizioni mediche all'esercizio sportivo da fare all'aperto nei parchi e nei centri municipali o nelle palestre della salute", conclude D'Amato. (Com)