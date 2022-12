Nigeria: tre persone uccise in un villaggio del Benue, probabile scontro tra pastori e agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state uccise in Nigeria in un nuovo episodio di violenza intercomunitaria nello Stato di Benue, nel sud-est del Paese. L’attacco, di cui dà notizia il quotidiano nigeriano “Daily Trust”, è stato sferrato ieri contro la comunità di Adaka nel territorio dell’amministrazione di Makurdi, la capitale statale. Secondo le testimonianze raccolte, aggressori armati di machete hanno attaccato il villaggio uccidendo tre abitanti e ferendone altri. Il tenente colonnello Paul Hemba, consigliere speciale dello Stato per le questioni di sicurezza, ha dichiarato che potrebbe essersi trattato di una rappresaglia. Le controversie tra allevatori di bestiame e agricoltori per l’accesso ai terreni, ai pascoli e alle acque sono frequenti in Nigeria, la cui popolazione è composta da decine di etnie. Lo Stato di Benue è stato teatro di violenti scontri tra pastori nomadi e agricoltori a ottobre, quando è stato preso d’assalto con armi da fuoco il villaggio agricolo di Gbeji, nel distretto di Ukum, dove si sono contate 36 vittime in una probabile rappresaglia per la precedente uccisione di cinque pastori fulani. Altre 20 persone sono state uccise all’inizio di novembre a Ukohol, nel territorio di Guma. (Res)