Regno Unito: funzionario governo, posizione ferma su retribuzione agli infermieri

- Il governo britannico è "risoluto" a non cambiare posizione sulla retribuzione degli infermieri. Lo ha dichiarato il ministro Oliver Dowden, cancelliere del Ducato di Lancaster, in vista di un secondo sciopero nazionale pianificato da parte dei lavoratori del settore della sanità. "Saremo risoluti" perché sarebbe "irresponsabile" permettere che le retribuzioni del settore pubblico e l'inflazione "sfuggano al controllo", ha detto Dowden, secondo cui l'esecutivo ha "un dovere più ampio nei confronti del pubblico per assicurarci di tenere sotto controllo le nostre finanze pubbliche". Si stima che circa 10 mila infermieri del Servizio sanitario nazionale in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord abbiano in programma di scioperare nuovamente martedì dopo l'azione sindacale di giovedì. (Rel)