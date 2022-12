Usa-Perù: colloquio Blinken-Boularte, Washington esorta a raddoppiare sforzi a tutela democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con la nuova presidente del Perù, Dina Boluarte, il 16 dicembre. Lo rende noto un comunicato pubblicato oggi dal dipartimento di Stato. Secondo quanto riferito, Blinken ha incoraggiato le istituzioni e le autorità civili del Paese sudamericano a raddoppiare gli sforzi per varare le riforme necessarie a “salvaguardare la stabilità democratica”. “Gli Stati Uniti non vedono l’ora di collaborare strettamente con la presidente Boluarte sugli obiettivi condivisi e i valori legati alla democrazia, ai diritti umani, alla sicurezza, alla lotta alla corruzione, alla prosperità economica”, si legge nella nota. Il segretario di Stato statunitense, inoltre, ha evidenziato la necessità che tutti gli attori peruviani si impegnino in un “dialogo costruttivo” per ridurre le divisioni politiche e concentrarsi sulla riconciliazione.(Was)