Kosovo-Serbia: Kfor, in stretto contatto con i rappresentanti di Pristina e Belgrado

- La missione militare della Nato in Kosovo (Kfor) ha annunciato di seguire da vicino gli eventi nel nord del Kosovo e ha aggiunto di essere in "stretto contatto" con i rappresentanti sia di Pristina che delle forze serbe. Lo riporta la stampa di Belgrado, secondo cui la stessa Kfor non ha chiarito se parteciperà alla rimozione delle barricate nel nord. "La Kfor rimane estremamente vigile e pienamente in grado di attuare il suo mandato per consentire un ambiente sicuro e la libertà di movimento a tutte le comunità che vivono in Kosovo. Ciò include l'aumento dei pattugliamenti nel nord del Kosovo, in stretta collaborazione con la polizia del Kosovo e la missione Eulex", riporta l'annuncio. La missione ha sottolineato di essere in contatto anche con le forze di sicurezza della Serbia. "Il nostro comandante è in continuo contatto con i suoi colleghi, compresi i rappresentanti delle istituzioni del Kosovo e dei servizi di sicurezza del Kosovo, nonché con il capo di Stato maggiore delle forze armate della Serbia". (segue) (Seb)