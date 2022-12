Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, presidente Vucic comprende gravità della situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, comprende la gravità della situazione in Kosovo. Lo ha dichiarato il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajčak, dopo l'incontro a Belgrado con il presidente serbo. "Abbiamo avuto una conversazione aperta e onesta per trovare una soluzione politica che ridurrebbe le tensioni e consentirebbe la rimozione delle barricate. Vucic comprende la gravità della situazione", ha scritto Lajcak su Twitter.(Seb)