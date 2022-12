Natale: Massimo Ghini sostiene campagna Camera commercio “Regalati Roma”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Quest’anno “mi rivolgo a te, e lo dico con poche parole, regalati Roma”. L’attore Massimo Ghini sostiene la campagna promossa dalla Camera di commercio di Roma “Regalati Roma”, per incentivare l’acquisto nelle botteghe e nei negozi di quartiere, sulle strade in cui vivono. Un modo per rilanciare i piccoli esercizi commerciali che conservano e tramandano le tradizioni della Capitale. “Siamo sotto le feste, andiamo a fare dei regali, vogliamo comprare un regalo alla persona amata, ai genitori o agli amici? Pensate – afferma l’attore - che c’è tutta una realtà che ruota intorno a voi, nel vostro quartiere, nel posto dove state abitando, dove siete ospiti o dove pensate di vivere il resto della vostra vita. Quindi, intelligentemente, andate a comprare qualcosa nel grande mercato di Roma che è quello del commercio romano. Quindi, regalati Roma”, conclude Ghini.(Rer)