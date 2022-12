Usa-Camerun: colloquio vicesegretaria Sherman e ministro Esteri Mbella Mbella, focus su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato degli Stati Uniti Wendy Sherman ha incontrato il ministro degli Esteri del Camerun, Lejeune Mbella Mbella, a Washington a margine del vertice Usa-Africa, e i due interlocutori hanno parlato dell’importanza di rafforzare la cooperazione bilaterale per la pace e la prosperità nel Paese africano e nella regione. Lo riferisce un comunicato del dipartimento di Stato. Sherman, si legge nella nota, ha ringraziato il rappresentante di Yaoundé per il sostegno del Camerun ai rifugiati dei Paesi vicini e ha accolto con favore gli sforzi per migliorare il coordinamento umanitario. Tra i temi del colloquio anche le possibili soluzioni alla situazione di insicurezza causata da Boko Haram e dallo Stato Islamico della provincia dell'Africa occidentale (Isis-Wa) nella regione dell’Estremo Nord e alla crisi nelle regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest. Sherman ha sottolineato l’importanza del rispetto dei diritti umani e del sostegno ai principi democratici per migliorare la vita dei camerunensi.(Was)