Usa-Congo Brazzaville: vicesegretaria Sherman e presidente Sassou discutono di pace e ambiente

- La vicesegretaria di Stato degli Stati Uniti Wendy Sherman e il presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou N’Guesso, hanno avuto un colloquio incentrato sulla promozione della “pace regionale” e sulla tutela dell’ambiente, a Washington, a margine del vertice Usa-Africa. Lo rende noto un comunicato pubblicato oggi dal dipartimento di Stato statunitense. Sherman e Sassou, si legge nella nota, hanno discusso in particolare della protezione della protezione del bacino del fiume Congo e, più in generale, di come rafforzare la partnership bilaterale. (Was)