Legge Bilancio: M5s, grazie a nostro pressing governo si accorge di Sud e Zes

20 luglio 2021

- "Bisogna aspettare fino alla fine per verificare, ma ci pare di capire che, grazie al forcing del Movimento e ai nostri emendamenti per continuare a supportare gli investimenti al Sud delle imprese, il governo stia muovendo qualcosa in direzione delle nostre proposte". Lo comunicano in una nota i deputati del Movimento 5 stelle che stanno partecipando in commissione Bilancio a Montecitorio ai lavori sulla manovra. "D'altro canto nel testo della Legge di bilancio - aggiungono - la parola Sud è inesistente. Noi abbiamo proposto sin da subito la proroga di un anno degli investimenti agevolati in beni materiali al Sud e degli investimenti nella Zes, le Zone economiche speciali. Delle attuali 8 Zes, del resto, ben 5 sono state costituite dai governi Conte, a riprova della massima e storica attenzione al tema da parte nostra". Adesso - concludono - non c'è che "da aspettare la formalizzazione della decisione. Purtroppo il governo e la maggioranza dei patrioti del contante ci hanno abituato a ogni tipo di sconclusionata e scoordinata capriola". (Com)