Lazio 2023: centrodestra con tre nomi sul tavolo, verso accordo su Rocca

- Il presidente della Croce Rossa Francesco Rocca, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e l'eurodeputato ed ex sindaco di Terracina, Nicola Procaccini. Questa la rosa di tre nomi che il presidente del Consiglio e leader di Fd'I Giorgia Meloni avrebbe proposto oggi ai leader della coalizione di centrodestra per la scelta del candidato presidente alla Regione Lazio. Secondo quanto si apprende, il profilo "civico" di Rocca sarebbe favorito rispetto agli altri due nomi "politici" proposti, condiviso sia da Lega che Forza Italia. Ieri dal palco della festa per il decennale di Fd'I, Meloni ha rinviato l'annuncio ufficiale a lunedì. "L’indicazione del candidato spetta a Fd'I ma tengo molto alla condivisione con gli alleati. Mi è stata chiesta una rosa di tre nomi e domani (oggi, ndr) la farò. Entro lunedì annuncerò il nome", ha detto Meloni. Il presidente del Consiglio ha deciso, dunque, di sottoporre una "terna" di nomi, agli altri leader della coalizione - Matteo Salvini della Lega e Silvio Berlusconi di Forza Italia -, ma secondo alcune indiscrezioni la partita sarebbe già chiusa: la scelta sarebbe ricaduta su Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa, ipotesi che nei giorni scorsi aveva comunque ripreso fortemente quota. A questo punto, sula tavolo della coalizione, vengono accantonate anche le altre alternative circolate nelle ultime settimane: la neodeputata Chiara Colosimo, fedelissima di Meloni, e il deputato e coordinatore regionale del partito Paolo Trancassini. (Rer)