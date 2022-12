Francia: oligarca russo Zelenov morto ad Antibes in circostanze ancora da chiarire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dmitrij Zelenov, un oligarca russo di 50 anni, è morto in circostanze da chiarire il 9 dicembre ad Antibes, in Francia, mentre faceva visita ad amici nella località sulla Costa Azzurra. Lo ha confermato la procura di Grassa al quotidiano "Nice-Matin", dopo che la notizia era già circolata su canali Telegram russo. L'oligarca si sarebbe sentito poco bene dopo cena, per poi presumibilmente cadere dalle scale e poi da una ringhiera. Zelenov sarebbe morto dopo essere stato portato in ospedale per un trauma cranico. La procura di Grassa precisa che l'oligarca risulta deceduto il 10 dicembre all'ospedale Pasteur di Nizza. Secondo il pm è aperta un'inchiesta, affidata alla questura di Antibes, per accertare le cause della morte di Zelenov. (segue) (Frp)