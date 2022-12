Francia: oligarca russo Zelenov morto ad Antibes in circostanze ancora da chiarire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zelenov aveva fatto fortuna nel settore immobiliare. Laureato all'Università statale di Mosca, era l'ex proprietario dell'importante gruppo di promotori Don-Stroy. A Mosca la sua azienda aveva eretto la torre del Palazzo del Trionfo, alta 254 metri, che fu per un certo periodo il più grande edificio residenziale d'Europa. Don-Stroy aveva subito notevoli battute d'arresto finanziarie durante la crisi del 2008. Prima di subire perdite colossali, la fortuna di Zelenov era stimata da Forbes in 1,4 miliardi di dollari. Secondo il canale Telegram "Baza", l'oligarca era noto per i suoi legami con i servizi di sicurezza russi ed era stato sottoposto a intervento chirurgico vascolare poco prima della sua morte, a causa di problemi cardiaci. La morte di Zelenov si aggiunge al lungo elenco di sospette morti di oligarchi russi avvenute dall'inizio della guerra in Ucraina. (Frp)