Legge Bilancio: Conte, toglie risorse a tutti tranne che ai privilegiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azzeramento degli oneri di sistema è invece stato escluso per le imprese con potenza superiore a 16,5 Kw, ricorda il presidente Conte parlando di “una decisione folle, che ricade sulle spalle di tante piccole e medie imprese che si vedranno sottratte risorse importanti per continuare a essere resilienti e prepararsi al rilancio. Anche su questi temi emerge nitidamente lo stesso schema: con questa manovra il governo sta cercando di accontentare molto maldestramente l'Ue, ma in patria sta riuscendo nell'obiettivo di massacrare tutti. Eccezion fatta per chi ha già molto - che ringrazia sentitamente”, ha concluso. (Rin)