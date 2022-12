Covid: Sassaroli (In Therapy) a Nova, per bambini sei o otto mesi di ritardo su sviluppo da recuperare (2) - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per capire come la famiglia può accorgersi e aiutare chi è in difficoltà, la professoressa Sassaroli spiega che bisogna stare attenti ad alcuni segnali “improvvisamente un membro della famiglia dice 'sono preoccupato', 'va tutto male', rimugina molto oppure si rifiuta di uscire di casa o ha crisi di panico: le famiglie devono riconoscerlo, non colpevolizzare il loro familiare, ma riconoscerlo come problema psicologico che oggi può avere risposte scientificamente efficaci. Basti pensare che il protocollo cognitivo comportamentale su un disturbo da ansia sociale è di una ventina di sedute e per il disturbo di panico è di 12 sedute”. (Video: Agenzia Nova) (Rem)