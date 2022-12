Scozia: associazione Swa accusa governo Sturgeon di poca attenzione su donne vittime di abusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo scozzese di Nicola Sturgeon relega ai margini donne e bambini vittime di abusi domestici nelle misure di risposta alla crisi dovuta al caro vita. Questa la denuncia della Scottish Women's Aid (Swa), un ente di beneficenza contro gli abusi domestici, secondo cui "i bisogni delle donne e dei bambini che subiscono abusi domestici sono scivolati giù dall'elenco delle priorità". L'organizzazione ha lanciato una campagna per evidenziare il costo dell'abbandono di una relazione violenta per molte donne. "Con l'inverno alle porte e i costi in aumento vertiginoso, le donne che non hanno accesso a fondi aggiuntivi per sostenere le spese devono scegliere tra stare con i maltrattatori o vivere senzatetto e indigenza", ha affermato Marsha Scott, amministratore delegato di Swa. Scott ha invitato il governo scozzese a mantenere le promesse fatte in precedenza a donne e bambini, inclusa l'istituzione di un "fondo di uscita" per coprire i costi della crisi e colmare il divario prima che venga effettuato un primo pagamento del credito universale, una raccomandazione che è stata accettata dal governo governo nel 2020 ma che deve ancora essere emanato. (Rel)