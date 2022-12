Covid: Sassaroli (In Therapy) a Nova, pandemia ha “slatentizzato” diritto a chiedere aiuto psicologico - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- “Ormai il mestiere della psicoterapia è molto più diffuso: quando ho iniziato o si stava negli ospedali psichiatrici, dove si vedevano i pazienti psicotici che le famiglie non sapevano come trattare, oppure avevamo disturbi ansiosi, erano tutti convinti di essere malati di cuore e arrivavano con 500 elettrocardiogrammi. Adesso si sa bene che tutta questa sofferenza psicologica ha un nome e la domanda la si considera legittima anche in persone meno psicologicizzate. Questo è esploso anche dopo il Covid: la sofferenza mentale che c'è stata in questo isolamento è come se avesse “slatentizzato”, il diritto a soffrire psicologicamente e il diritto a chiedere aiuto per questo come posso chiedere aiuto per altri tipi di disturbi”. Lo dice a Nova la professoressa Sandra Sassaroli, Fondatrice e direttrice di “In Therapy”. (segue) (Video: Agenzia Nova) (Rem)