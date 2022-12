Medio Oriente: Israele, deportato in Francia l’avvocato franco-palestinese Hamouri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salah Hamouri, avvocato franco-palestinese residente a Gerusalemme est e specializzato nella difesa delle libertà e diritti dei detenuti, è stato deportato in Francia. Lo ha reso noto, oggi, il ministero dell’Interno israeliano, dopo che nei giorni scorsi il titolare del dicastero, Ayelet Shaked, ha deciso di ritirare lo status di residente dell’avvocato. Hamouri, 38 anni, era stato sottoposto a “detenzione amministrativa” senza accuse formali dal marzo scorso. Secondo quanto riferisce “The Jerusalem Post”, sono diverse le accuse che hanno portato al suo arresto, tra cui l’appartenenza al Fronte popolare per la liberazione della Palestina, classificato da Israele come gruppo terroristico, e di coinvolgimento nella pianificazione dell’uccisione dell'allora rabbino capo sefardita israeliano Ovadia Yosef. Già arrestato nel 2005, Hamouri era stato rilasciato nel 2011 nel quadro dello scambio di prigionieri con il gruppo palestinese Hamas volto alla liberazione del militare israeliano Gilad Schalit. (segue) (Res)