Medio Oriente: Israele, deportato in Francia l’avvocato franco-palestinese Hamouri (2)

- L’espulsione dell’avvocato e ricercatore di Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, una delle sei organizzazioni non governative palestinesi definite da Israele terroristiche, è stata condannata dalla Commissione per i detenuti e gli ex detenuti che ha parlato di espulsione "arbitraria". Anche il ministero degli Esteri francese ha condannato la decisione di espellere Hammouri, definita “illegittima”. Il ministero ha fatto sapere che Parigi è stata “completamente mobilitata, anche al più alto livello dello Stato, per garantire che i diritti di Salah Hamouri venissero rispettati, che beneficiasse di tutta l'assistenza possibile e che potesse condurre una vita normale a Gerusalemme, dove si trovava dalla nascita e avrebbe desiderato vivere”. "La Francia ha anche compiuto diversi passi per comunicare alle autorità israeliane nel modo più chiaro la sua opposizione a questa espulsione di un residente palestinese di Gerusalemme est”, ha aggiunto il dicastero francese. “È un giorno felice per una famiglia riunita, ma per il popolo palestinese è un giorno triste", ha invece commentato il capo di Amnesty International per la Francia, Jean-Claude Samouiller, definendo l'espulsione un "crimine di apartheid". (Res)