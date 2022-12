Milano: De Corato (Fd'I), grazie a procura e polizia per indagini su violenze Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio la Procura di Milano e la Polizia di Stato che oggi hanno completato 'il quadro' a conferma di quanto tristemente accaduto lo scorso anno, in piazza Duomo a Milano, durante i festeggiamenti del capodanno. Abbiamo avuto l'ennesima conferma di uno dei colpevoli delle violenze e aggressioni verificatisi un anno fa in pieno centro a Milano ai danni delle due ragazze italiane e tedesche! Purtroppo, c'è una società di giovani extracomunitari, come lo dimostra oggi la conferma dell'arresto del 20enne egiziano, che per cultura, probabilmente legata alle origini famigliari, vede la donna come oggetto e quindi giustifica palpeggiamenti, insulti, aggressioni e molestie". Lo afferma in una nota l'on. di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Commissione affari costituzionali alla Camera, Riccardo De Corato. 2Essi, che vivono nelle periferie milanesi, convergono nelle zone centrali e si impossessano della città. Tra pochi giorni si festeggerà il Capodanno 2023 e, come lo scorso anno, non ci sarà nessun concerto o festa nel centro di Milano e questo potrebbe essere preda per la delinquenza e violenza straniera. A maggior ragione, visto quanto accaduto 12 mesi fa, mi auguro che venga predisposto un accurato controllo da parte delle Forze dell'Ordine, affinché i fatti verificatisi 365 giorni prima, non si ripetano! Non dovranno più accadere – ha concluso l'On. di Fd'I Riccardo De Corato – che barriere umane di delinquenti stranieri si formino a discapito di ragazze che, nel frattempo, subiscono violenze e stupri". (Com)