Taiwan: governo multerà Foxconn per investimento non autorizzato in Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Foxconn, il cui nome ufficiale è Hon Hai Precision Industry, ha acquistato la partecipazione in Tsinghua Unigroup attraverso la società Xingwei, controllata al 99 per cento di Foxconn Industrial Internet, l’unità quotata in Cina. L’investimento nell’azienda cinese, di 1,46 miliardi di dollari, è stato annunciato a luglio. Xingwei controlla indirettamente Tsinghua Unigroup con una quota del 48,9 per cento in Beijing Zhiguangxin Holdings, cui fa capo Tsinghua Unigroup. Il 16 dicembre Foxconn ha comunicato alla Borsa di Taipei la decisione di vendere la partecipazione in Tsinghua Unigroup a una società cinese chiamata Yantai Haixiu dietro una retribuzione di almeno 771,79 milioni di dollari. (segue) (Cip)