Legge Bilancio: Paglia (Avs), destra fa cassa con i poveri

- La maggioranza di destra "ha trovato una sola fonte di risorse per la manovra: il reddito di cittadinanza. In un Paese in cui l'1 per cento più abbiente possiede il 25 per cento della ricchezza complessiva, non si può invece pronunciare la parola patrimoniale, ma si continua a fare cassa sui poveri." Lo afferma il responsabile economia di Sinistra italiana, Giovanni Paglia, secondo cui tutto questo avviene mentre "i lavoratori dipendenti guadagnano oggi il 12 per cento in meno di un anno fa, e il governo Meloni non ha mosso un'unghia per difendere il loro potere d'acquisto. E la destra - prosegue l'esponente dell'Alleanza verdi sinistra - taglia i fondi per la sanità, mentre liscia il pelo agli evasori. Non si accorgono che la maggioranza degli italiani sono stanchi di pagare per tutti ed essere ignorati, mentre le vite si fanno ogni giorno più complicate? Più che una manovra - conclude Paglia - una vera vergogna". (Rin)