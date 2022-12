Covid: Sassaroli (In Therapy) a Nova, adolescenti stanno pagando un prezzo a questi anni perduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Parlavo ieri con un amico che gestisce un centro per adolescenti con problemi di autolesionismo e tentativi di suicidi: mi ha detto che non hanno mai avuto un anno come questo”. Lo dice a Nova la professoressa Sandra Sassaroli, Fondatrice e direttrice di “In Therapy”. “Gli adolescenti - spiega - sono spesso completamente in confusione, sregolati, non sanno bene come rientrare nel mondo e stanno pagando un prezzo a questi anni perduti. È come se avessero accumulato tutto e adesso c'è una situazione estremamente fragile dal punto di vista psicologico”.(Rem)