Legge Bilancio: alle 19,30 emendamenti governo, Giorgetti in commissione alle 21,30

- E’ previsto per le 19,30 l’arrivo in commissione Bilancio della Camera dei Deputati il nuovo pacchetto di emendamenti del governo alla manovra. Alle 21,30, invece, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, interverrà davanti alla commissione per illustrare le proposte di modifica alla legge di Bilancio. Nel frattempo la commissione prosegue l’analisi degli emendamenti dell’opposizione, accantonando però l’articolo relativo alle sanzioni per gli esercizi commerciali che rifiutano i pagamenti con il Pos. (Rin)